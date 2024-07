Final da 2.ª edição do Concurso Nacional de Leitura com 168 alunos

A final da 2ª edição do Concurso Nacional de Leitura que acontece esta terça-feira, 9, na ilha do Sal, contará com a participação de 168 alunos provenientes de 21 municípios. Informação avançada hoje, pela Biblioteca Nacional.

Segundo a Biblioteca Nacional, o concurso é dirigido aos alunos do Ensino Básico (1.º e 2.º ciclos) e do Ensino Secundário, de participação livre, inscritos por faixas etárias (8/9 anos, 10/12 anos, 13/15 anos e 16/18 anos), no qual estão a participar 263 escolas de todo o país. O concurso desenrola-se em três fases: a fase de Escola, a fase Municipal e a fase Nacional, ao longo das quais, os candidatos prestaram provas de verificação de conhecimentos sobre as obras lidas. Para esta final, conforme a Biblioteca Nacional, apresentam-se 168 alunos provenientes de 21 municípios, que vão disputar o 1.º, 2.º e 3.º lugares nas suas faixas etárias. “Têm, ainda, pela frente as provas de escrita e de vídeo”. A Biblioteca Nacional avançou que dos quinze melhores vídeos serão divulgados nas redes sociais do PNLCV e na sua página online, para votação pública e apuramento dos nove vencedores (1.º, 2.º e 3.º lugares de cada ciclo de escolaridade). Os vinte alunos com melhor desempenho na prova escrita, vão realizar a prova oral, presencial, no dia da Grande Festa da Leitura, para apuramento dos doze vencedores desta 2.ª edição (1.º, 2.º e 3.º lugares por cada faixa etária). O Plano Nacional de Leitura de Cabo Verde (PNLCV) lançou em Outubro último a 2.ª edição do Concurso Nacional de Leitura. Trata-se de um concurso que promove o desenvolvimento de competências de leitura, escrita e de comunicação, que visa estimular o gosto pela leitura, melhorar a fluência e a compreensão leitora, bem como o domínio da língua portuguesa. De recordar que a final da 1ª edição do Concurso Nacional de Leitura aconteceu no ano passado (2023), na cidade da Praia e contou com 211 escolas inscritas.

