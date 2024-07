​Artista Lobo Mau estreia com o single “Zulema”

O artista, compositor e produtor cabo-verdiano Maurício Lélis Ramos, de nome artístico Lobo Mau, acaba de lançar o single de estreia, intitulado “Zulema”, uma fusão dos ritmos afrobeats e zouk/kizomba, que integra o seu projecto a solo.

Numa nota enviada, o artista explica que “Zulema” traz uma mensagem positiva e engraçada, mas também um alerta para mantermos os olhos sempre abertos e ter cuidado com a real intenção das pessoas.

Natural da ilha do Sal e a residir em Portugal, Lobo Mau está no mundo da música desde os 15 anos de idade e fundou, no passado, um grupo musical com grande sucesso na sua ilha natal, os C4, “um sucesso que continua nos dias de hoje".

Lobo Mau tem colaborado e produzindo trabalhos de vários artistas cabo-verdianos como Neyna, Dynamo, Mark Delman. Zubikilla Spencer, Grace Évora e June Freedom.

De ressaltar que Lobo Mau assina a produção musical do tema ‘Andreia’, com mais de 3 milhões de streamings, e que valeu a June Freedom o troféu de ‘Melhor Ritmo Internacional’, nos CVMA em 2022.

Em 2023, co-produziu o EP de sete faixas, intitulado "03:04", da artista Zubikilla Spencer, nomeada como artista revelação na mais recente edição dos Cabo Verde Music Awards (CVMA).

O artista conta que vai continuar a colaborar com outros músicos, mas acredita que é o momento certo para dar o salto, e apostar na sua carreira a solo.

“Para além do meu projecto a solo, tenho muitas surpresas a chegar, como lançamentos de novos singles, EP’s e produções musicais de diversos artistas, cabo-verdianos e internacionais”, avança.