​Gilmário Vemba com dois espetáculos de stand up comedy em Cabo Verde

O actor e comediante angolano Gilmário Vemba estará em Cabo Verde no mês de Agosto para dois show de stand up comedy. O primeiro espectáculo será no dia 30 de Agosto, no Auditório Nacional, na Cidade da Praia e o segundo no dia 31 de Agosto, no Anfitrião, na ilha do Sal. A informação foi avançada no dia 11 deste mês, pelo comediante na sua página no Facebook.

Gilmário Vemba é mais conhecido pelos seus papéis nas séries de televisão “O Bar do Gimário”, “After Party” e “Fora de Series”. Em 2003, Gilmário Vemba juntamente com Daniel Vilola, Orlando Rodrigues, Cesalty Paulo e José Chieta formaram o grupo de comédia “Os Tuneza”. Vemba continuou no grupo por mais 15 anos até começar a carreira a solo em 2020. Em 2019, apresentou um espectáculo de comédia em Portugal com o título “Imortal”. Em 2021, estreou no cinema com “A Divina”, realizado por Anacleto de Abreu. O filme estreou a 26 de Fevereiro de 2021, no Cinemax, em Luanda. Em Julho de 2021, assinou com o novo reality show da TVI “O Amor Acontece”. Desde 2022, é um dos concorrentes fixos da edição portuguesa do “Taskmaster”.

