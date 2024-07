​Nereida de Carvalho realiza oficina de teatro na Praia

Nereida de Carvalho realiza uma oficina de teatro, na cidade da Praia, para actores e não actores. A oficina de teatro terá início esta terça-feira, 16, no bairro de Palmarejo Grande, e vai até dia 8 de Agosto.

Segundo Nereida de Carvalho esta oficina tem como objectivo ajudar os participantes a aguçar a comunicação, trabalhar a desinibição, explorar as relações interpessoais, melhorar o seu trabalho em equipe e alimentar a sua criatividade. “Trabalhara memoria, a capacidade de improvisação entre outro”.

No final da oficina será apresentado algum scatch. Esta é a segunda edição da oficina de teatro que Nereida realiza na cidade da Praia, a primeira foi no estúdio de Raiz di Polon, no Plateau.

Nereida de Carvalho começou o seu percurso no teatro em 2004, no Grupo Fladu Fla, na cidade da Praia. Depois disso foi para São Vicente fazer onde fez a sua licenciatura em Biologia Marinha e Pescas.

Depois de realizar vários trabalhos no teatro, Nereida decidiu fazer o seu mestrado em artes cênicas, onde concluiu com sucesso.