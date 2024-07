​Kady e L.Beatz lançam novo single “Flui”

A artista Kady uniu forças com o produtor musical L.Beatz para lançar o seu mais novo single intitulado “Flui”. O single está disponível em todas as plataformas de streaming.

Segundo uma nota da produtora Broda Music, o novo single de Kady e L.Beatz exploram o tema do desejo por um relacionamento leve e descomplicado, onde o respeito mútuo e a liberdade pessoal são valorizados acima de tudo. “A música é um hino à autenticidade e à tranquilidade emocional, enfatizando que o amor verdadeiro deve ser uma fonte de alegria e paz interior, sem imposições ou expectativas excessivas”.

“Com uma melodia envolvente e letras profundas, o single captura a essência de como um relacionamento pode ser enriquecedor quando ambos os parceiros se sentem livres para serem eles mesmos”, lê-se na nota.

A mesma fonte explica que a colaboração entre Kady e L.Beatz surge como uma expressão autêntica do compromisso de ambos os artistas com a arte da música e a importância de transmitir mensagens positivas através das suas criações. "Lbeatz Session", o projecto em andamento de L.Beatz, tem se destacado por sua capacidade de combinar talentos diversos e produzir músicas que transcendem gêneros, conectando-se diretamente com o coração dos ouvintes.

Kady, conhecida por sua habilidade de conectar-se com o seu público através da sua voz cativante e letras significativas, entrega uma performance impressionante que complementa perfeitamente a produção de L.Beatz.

Este lançamento, conforme a mesma fonte representa mais do que apenas uma nova música, “é um testemunho da visão compartilhada de Kady e L.Beatz de utilizar a música como um meio para inspirar e elevar aqueles que a ouvem”.