CNAD recebe mais três obras da artista Bela Duarte

O acervo de Centro Nacional de Arte Artesanato e Design (CNAD) acaba de receber mais três obras da artista plástica Bela Duarte. O director do CNAD disse esta terça-feira, 16, que a doação e aquisição de obras da falecida artista plástica Bela Duarte contribuem para enriquecer a colecção e acervo do CNAD.

Artur Marçal fez esta afirmação durante a assinatura do acordo de doação de três obras da artista Bela Duarte entre o CNAD e a enfermeira reformada sueca, com especialidade em pediatria e parteira, Harriet Birkhahn, que trabalhou em Cabo Verde em Julho de 1977 na implementação do Programa Materno-Infantil e Planeamento Familiar (PMI/PF).

Segundo Artur Marçal, o acervo do CNAD está “mais rico” porque só esta semana conseguiram adquirir cinco obras de Bela Duarte, duas das quais compradas a cidadãos privados e três doadas por Harriet Birkhahn, sendo uma tapeçaria e dois quadros.

“Essas obras obviamente serão guardadas, conservadas, preservadas ao longo do tempo. Penso que é o melhor sítio onde podem estar tendo em conta aquilo que é a função e a missão do CNAD. Esta atitude da Harriet Birkhahn vem na sequência também daquilo que foi a sua vida em Cabo Verde”, destacou.

Conforme Artur Marçal, ter estas obras no seu acervo é mais uma responsabilidade para o CNAD, mas, lembrou, preservar aquilo que é memória colectiva do povo cabo-verdiano faz parte do dia-a-dia do centro.

Por sua vez, Harriet Birkhahn manifestou a sua satisfação em poder entregar em vida estas obras ao CNAD, cuja doação já fazia parte do seu testamento.

“Conheci a Bela nos anos 80, mas foi só quando a minha casa ficou pronta, no início dos anos 90, que lhe perguntei se poderia fazer-me uma obra. Como adoro o mar, e gosto muito de mergulhar e explorar o fundo do mar, perguntei-a se ela poderia fazer uma tapeçaria que representasse o fundo do mar”, explicou a enfermeira, acrescentando que, a princípio, Bela Duarte ficou receosa com o pedido, mas depois foi à sua casa observar onde a iria fixar a tapeçaria e ficou inspirada.

O trabalho, adiantou, foi realizado por três aspirantes, Manuel Lima Fortes, Saturnino Coronel e Teodoro Monteiro, e demorou aproximadamente seis meses.

Harriet Birkhahn disse que teve “enorme prazer” em admirar a obra de Bela Duarte, mas agora dará a oportunidade aos cabo-verdianos de descobrir “as maravilhas” que a tapeçaria, feita por ela, representa.

“Apreciei o trabalho da Bela muito, mas este é o lugar certo para ficar e todas as outras pessoas vão gostar e admirá-las. Queria deixar aqui mesmo agora, antes da minha partida”, sintetizou.

De recordar que Isabel Duarte, mais conhecida por Bela Duarte, natural de São Vicente, faleceu em Junho do ano passado (2023), aos 83 anos de idade.

Formou-se em Artes Decorativas em Lisboa e foi discente no Curso de Desenho Artístico pela Sociedade Nacional de Belas Artes.

Em 1974, já em Cabo Verde, leccionou Desenho no ciclo preparatório. Em 1976, integrou o núcleo fundador da Cooperativa Resistência, mais tarde Centro Nacional de Artesanato (CNA), onde ensinou tecelagem, tapeçaria e batique.

Do seu percurso artístico, além de Cabo Verde, participou em exposições na Áustria, Bélgica, Estados Unidos da América, França, Itália e Portugal. Foi distinguida com a Primeira Classe da Medalha do Vulcão, em 2010, e Primeira Classe da Medalha de Mérito da República de Cabo Verde, em 2018.