​Prefeito de Newark (EUA) indica 12 de Julho como Dia de Nelson Freitas

O prefeito de Newark (EUA), Ras J. Baraka decidiu indicar o 12 de Julho como o Dia de Nelson Freitas, como forma de homenagear o cantor, compositor e produtor holandês de origem cabo-verdiana. Informação divulgada pelo artista na sua página na rede social Instagram.

Segundo Nelson Freitas, este reconhecimento é um testemunho do poder dos sonhos, do trabalho duro e do apoio de uma comunidade incrível.

“Eu deixei meus pais e minha família orgulhosos. Um agradecimento especial a Marcy de Pina pelo seu incrível esforço em fazer com que isto acontecesse”, escreve o cantor.

Nelson Freitas agradeceu ainda a todos que acreditaram e fizeram parte da sua jornada. “Vamos continuar a inspirar e a elevar-nos uns aos outros”.

Com longos anos de experiência na música, o cantor, compositor e produtor, desenvolveu-se desde sempre na sua origem cabo-verdiana para explorar múltiplas sonoridades.

Ao longo da sua discografia, Nelson Freitas explorou diferentes géneros musicais que vão desde o Zouk ao R & B, da Kizomba ao Hip Hop.

Após seis álbuns de sucesso, sendo os antecessores “Sempre Verão” e “D'Pos de Quarentena” Platina, o último com mais de 60 milhões de streams, Nelson Freitas já atingiu feitos impressionantes.

Ao longo dos últimos anos já colaborou com nomes internacionais como Mr Eazi, Dj Maphorisa, June Freedom, Juan Magan, entre outros, e as suas actuações já passaram várias vezes por importantes palcos de países como Estados Unidos (Dunkin Donuts Center, Boston, e AfroNation, Miami), Reino Unido, Holanda, Suíça, França, Cabo Verde, Moçambique, Angola e claro Portugal, onde esgotou o Coliseu dos Recreios e o Campo Pequeno.