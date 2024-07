​Festival Areia Grande acontece este fim-de-semana em homenagem ao Funaná

O concelho de Santa Cruz, interior de Santiago, acolhe este fim-de-semana, a 30ª edição do Festival de Areia Grande, que será em homenagem ao gênero musical, funana, patrimônio cultural Imaterial Nacional. Este evento acontece no âmbito das festividades do Santo Padroeiro do Município – Santiago Maior.

Elida Almeida, Loony Johnson, Jennifer Dias, MC Acondize, Rods Wires, Titio & Camoka, Nito, CESF, Garry, Irina Barros, Hélio Batalha, Chando Graciosa, Neyna e Tony di Frank, são alguns dos artistas que vão actuar neste festival. O certame é organizado pelo Grupo Falucho e mantém o formato inaugurado em 2013 e acrescenta um segundo palco dedicado aos DJs. Segundo uma nota da Câmara Municipal de Santa Cruz, o festival será imperdível, e tem melhorado a sua produção ano após ano. O festival acontece em recinto fechado, com entrada paga. O preço dos bilhetes é de 600 escudos por dia. A partir das 18 horas do dia do evento, o valor do bilhete passará a ser de 800 escudos. A mesma fonte avança que será criada uma estrutura segura com um forte contingente policial e de segurança privada. As portas abrem a partir das 19 horas e os espectáculos arrancam pelas 20 horas com animação de DJs no palco 2. Esta quinta-feira, 18, às 14h00, na Esplanada do Hotel Falucho em Salina vai receber a tradicional apresentação dos artistas que vão desfilar no areal de Areia Grande. Além do festival, o município de Santa Cruz recebe outras actividades com desporto náutico e aquático, exibição de documentário e cerimónia religiosa.

