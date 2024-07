Santo Antão 7Sóis Band numa tournée internacional

A Santo Antão 7Sóis Band, uma produção original do Festival Sete Sóis Sete Luas, está actualmente na sua quinta turnê internacional, para levar os ritmos vibrantes da morna e do funaná a novos países. Informação avançada esta sexta-feira, 19, pelo Festival Sete Sóis Sete Luas.

Segundo o Festival Sete Sóis Sete Luas, nesta turnê, a banda fez uma parada especial na Itália, onde realizou não apenas concertos para o público da cidade de Pontedera na Toscana, mas também concertos de solidariedade em lares, compartilhando a alegria da música de Santo Antão com os avós da Toscana.

A viagem musical continua até Luxemburgo, com uma apresentação na segunda cidade mais importante do Grão-Ducado, Esch-sur-Alzette, esta sexta-feira, 19, e terminará na cidade de Elvas, cidade património mundial da Unesco, em Portugal.

Conforme a mesma fonte, a digressão da banda promete ser uma experiência emocionante e enriquecedora, apresentando um grupo de quatro músicos incrivelmente talentosos de Santo Antão.

Rodji na guitarra e voz, Domingos na guitarra e violino, Rogério na percussão e Rui no baixo, sao os musicos que fazem parte de Santo Antão 7Sóis Band. “Este ensemble único traz um repertório excecional de ritmos e melodias originais da ilha de Santo Antão”.

A banda desde 2018 já esteve no Festival Sete Sóis Sete Luas na Croácia, na Eslovénia, na França, na ilha de La Réunion e em Portugal.

O Festival Sete Sóis Sete Luas reafirma, com esta nova acção de internacionalização o seu compromisso com a promoção internacional da cultura cabo-verdiana, destacando a rica herança musical de Cabo Verde e criando pontes culturais entre as nações.

Por outro lado, o Festival Sete Sóis denuncia que os Centrum Sete Sóis Sete Luas na Ribeira Grande de Santo Antão, da Brava, de São Filipe no Fogo e do Maio estão a passar por situação difícil, por falta de financiamento.

“Estes Centrum são os locais de residência das bandas Sete Sóis e bem mereceriam uma atenção diferente pelo Governo de Cabo Verde”, destaca.