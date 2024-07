​EDM apresenta sinopse do Carnaval 2025 com “imersão” na urgência climática

A Associação Carnavalesca e Cívica Estrela do Mar (EDM) apresentou esta segunda-feira a sinopse do Carnaval 2025. A EDM vai utilizar o sambódromo do Mindelo para transmitir uma mensagem de alerta e esperança, porque acredita que “ainda há tempo de salvar o planeta”.

O objectivo é promover a consciência ambiental como factor chave para a transformação do actual cenário de mudanças climáticas e aquecimento global, como explica o carnavalesco da EDM, Emanuel Ribeiro.

“Vamos convocar para 2025 uma verdadeira manifestação de cores, ritmos e folia pelas ruas de Morada, denunciando aquilo que o papa Francisco terá chamado de grande pecado contra a criação. Iremos [nos] solidarizar com os que se erguem contra os setes flagelos da actualidade que são vistos por alguns como as 7 trombetas do apocalipse: os poluentes, a poluição marinha, as queimadas, o desmatamento, o lixo a céu aberto, os gazes com efeito de estufa, pecuária insustentável, a betonização sem planificação do planeta. A EDM vai clamar pela preservação urgente do planeta", afirma

Segundo Emanuel Ribeiro a ideia não é dramatizar a situação, mas despertar uma consciência social mais ecológica.

“Não vamos ficar apenas por uma dramatização da situação. A EDM vai trazer um grito de alerta, mas também um grito de esperança e vamos terminar o nossos desfile dizendo que o verde novo pode renascer, com uma consciência mais ecológica, com mais consciência social através de pequenas coisas, inclusive, em relação ao lixo. Com pequenos comportamentos, como plantar mais árvores, podemos estagnar este fenómeno que estamos todos a sentir na pele, por exemplo, a amplitude térmica que temos tido este ano, e outros efeitos”, refere.

Com o enredo “I Love Terra – Em defesa do seu verde pomar, Estrela do Mar pede ponto final para o aquecimento global”, a associação carnavalesca espera colocar cerca de 1200 foliões no carnaval de São Vicente, acompanhados de três andores, dois tripés e um quadripé. Quanto ao orçamento, as projecções apontam para cerca de 12 mil contos.

Júlio do Rosário, presidente da EDM, afirma que está em curso a campanha para angariação de fundos para a concretização do projecto.

“Vamos desenvolver tudo para que quando estivermos em Novembro, pelo menos, possamos estar já com tudo muito bem organizado, para não termos o sufoco de um mês antes do carnaval estar a correr atrás. Esperamos que a um mês do carnaval a nossa concentração seja nos ensaios e a finalização e acabamento dos andores. Queremos começar a construção dos andores em Outubro, seguindo o cronograma do nosso carnavalesco”, assegura.

Durante o evento, foi assinado um protocolo de parceria com a associação ambientalista Biosfera I, com a duração de um ano, renovável. O acordo visa o envolvimento das duas instituições na realização de actividades conjuntas em prol do ambiente.