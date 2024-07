Palácio da Cultura recebe concerto intimista de piano com Alicia Freitas

O Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia recebe nesta sexta-feira, 26, um concerto intimista de piano com a instrumentista Alicia Freitas. Este será o primeiro concerto em nome próprio da instrumentista e compositora de 15 anos, anunciou a editora InSulada.

Segundo a InSulada, neste concerto, a instrumentista vai partilhar com o público em absoluto intimismo o que aprendeu ao longo da sua passagem pelas escolas de música Espaço Gota d’Arte e Escola Pentagrama e que hoje já a permite ser palco e música partilhada.

O concerto, conforme a editora, será um tipo de culminar de uma caminhada de aprendizagens, que resultaram das experiências proporcionadas pelos pais, da parte acadêmica da escola Pentagrama, que assim levam Alicia Freitas a esta apresentação.

“Esta apresentação em nome próprio, onde tudo foi escolhido do formato do espectáculo à selecção do repertório que será formado por temas da compositora muitos deles inspirados nos heróis musicais da instrumentista e compositora, que servem de estudo e referência: Ludovico Einaudi e Ennio Morricone (Itália), Alexandre Desplat (França), Gibran Alcocer (México) e Patrick Watson (Estados Unidos/Canadá)”, indica.

A mesma fonte afirma que esta apresentação, mostra ainda o lado íntimo de Alicia, que traduz momentos que ela passa no quarto, no seu mundo com o piano dos ensaios dos temas da escola, nas pesquisas de músicas e compositores de piano na internet.

Numa idade em que ainda a fala não era fluente, a pequena Alicia já entoava mornas que ouvia ao vivo e nos momentos em que se fixava nas actuações de palco que já a prendiam. Brincava com instrumentos que o pai, também reconhecido músico e produtor musical do nosso país, fazia questão de manter por perto.

Da mesma forma Cesar Freitas, pai de Alicia Freitas não deixava de levar a filha para os espectáculos e palcos onde o próprio tocava e ainda, o cuidado dos pais em levar de forma descontraída Alicia para os espectáculos e eventos de renome da cidade da Praia como Grito Rock , Atlantic Music Awards (AME), Kriol Jazz Festival e as Noites Brancas.

Assim foi crescendo na pequena Alicia, a vontade musical a que se juntou às aprendizagens das escolas. Aos 5 anos, Alicia entra para a escola do Espaço Gota d’Arte onde explorou diversas facetas artísticas e aos 6 anos inicia os estudos de canto e flauta com o professor Tó Tavares da Escola Pentagrama.

Com 8 anos inicia os estudos de Guitarra Clássica e desde então começou a compor temas próprios onde viajava por entre temas que expressavam o real e o seu mundo imaginário.

Com 13 anos, Alicia incentivada pelo professor Tó Tavares dedicou-se ao Piano Clássico que rapidamente se tornou o seu companheiro. "Na verdade o palco não será novidade para Alicia, uma vez que já passou por espectáculos e até gravações de temas com o grupo Primitive e obviamente as inúmeras actuações da escola Pentagrama, em concertos de Guitarra Clássica ou mais recentemente de piano".

Para a editora, este concerto mostra que a qualidade da nossa música está salvaguardada pela geração mais nova.