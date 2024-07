Djodje diz que tem muito caminho para trilhar principalmente a nível internacional

O artista cabo-verdiano, Djodje, lançou, em Maio deste ano, o seu primeiro EP (Extended Play) intitulado “Elements”, formado por quatro temas que fazem parte da essência dos elementos fundamentais: Fogo, Ar, Terra e Água. Em entrevista ao Expresso das Ilhas, Djodje falou do seu primeiro EP e um pouco daquilo que tem sido a sua carreira artística. Djodje está por esses dias na Praia para gravar o próximo trabalho discográfico.

Natural da Cidade da Praia, Fernando Jorge Marta Silva, carinhosamente conhecido por Djodje, foi rodeado pela música desde a maia tenra idade.

A sua infância foi imensamente influenciada pelo ambiente musical, onde o talento e a paixão pela arte fluíam através das gerações da sua família, estabelecendo assim, as suas raízes firmes na música.

Explorando e mesclando habilmente ritmos tradicionais de Cabo Verde, como a Coladeira, o Batuque e Funaná, com elementos contemporâneos do Kizomba, da Pop, R&B e música eletrônica, Djodje formou um som que é simultaneamente autêntico e universal.

A sua música fala não só aos corações dos cabo-verdianos, mas também ressoa poderosamente através das fronteiras, conectando pessoas de diversas culturas e contextos.

Num olhar para o futuro, enquanto se baseia nos pilares da tradição e da inovação, Djodje continua a explorar, criar e conectar, escrevendo a sua história numa pauta global, sem nunca esquecer as melodiosas linhas da casa que sempre o definiram.

Aos 32 anos de idade, Djodje completou 20 anos de carreira e celebrou a data com o álbum “Mininu di Oru”.

EP

Sobre o lançamento do EP e não do disco, Djodje explica que gosta de experimentar coisas novas. “Eu gosto de experimentar coisas novas e, na verdade, nunca tinha lançado um EP, então decidi lançar um EP e sinto que nesta fase da minha carreira faz mais sentido do que um disco”.

O artista confidencia que o EP representa acima de tudo os seus elementos fundamentais a nível musical, principalmente as suas influências como o R&B, Kizomba, sem esquecer do toque Kriolo que nunca pode faltar.

Djodje disse que neste momento está focado no EP, na sua promoção e em fazer as músicas atingirem o seu máximo potencial.

Neste sentido, o artista promete que estará no país para um concerto, para apresentar os seus trabalhos discográficos.

Questionado sobre qual é o segredo para todo o sucesso que tem tido, Djodje diz acreditar que tudo é resultado de muito trabalho. “Mas acredito que quando fazemos algo com o coração e somos verdadeiros o universo NOS abençoa”.

Desafios

Djodje considera que os desafios no mundo da música são constantes, quer para quem está a começar ou para quem já está no mercado há mais tempo. “Para um artista que já tem um histórico de sucesso acho que o maior desafio é não ficar refém dos sucessos do passado e aproveitar a viagem com gratidão”.

O artista realça que ainda lhe faltam muitas coisas para realizar no mundo da música. “Tanta coisa, ainda há muito caminho para trilhar, principalmente a nível internacional”.

Além do trabalho a solo, Djodje tem um projecto com o artista, compositor e produtor Nelson Freitas intitulado “Kriol Kings”, um concerto com os seus sucessos. O concerto já esteve em alguns países como Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos da América e França.

Djodje tem feito parcerias com vários artistas nacionais e internacionais. “Há muitos artistas com quem gostaria de trabalhar, sei que o seu tempo irá se concretizar se tiver que ser”.

Carreira

Djodje sente-se abençoado e com energias renovadas. “Parece que a minha carreira ainda está no início, mas com toda a experiência de quem já está na estrada há 20 anos”.

Para já, o artista tem agendado um show com a sua banda no dia 12 de Outubro, no Manchester Academy, Inglaterra.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1182 de 24 de Julho de 2024.