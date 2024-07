​Neuza de Pina lança “Neuzany” em colaboração com Ceuzany

A artista Neuza de Pina lança hoje, 26, o seu mais novo single em colaboração com Ceuzany, intitulado “Neuzany”. O single que já tem videoclipe, estará disponível em todas as plataformas digitais esta sexta-feira.

Segundo uma nota da produtora Harmonia, “Neuzany” é um conceito de amizade entre as duas artistas, Neuza de Pina e Ceuzany, para celebrar uma forte ligação entre as duas que se conheceram, quando Ceuzany era membro do “Cordas do Sol” e Neuza era fã deste emblemático grupo de Santo Antão.

Este conceito surgiu, conforme a mesma fonte, há mais dez anos atrás quando foi sugerido por um fã que a junção dos nomes, das duas formaria “Neuzany”, num momento em que partilharam o palco num concerto em Portugal. “Segundo Neuza de Pina, a ideia de fazer este single surgiu naquele exacto momento, e foi logo abraçada pela Ceuzany que incentivou a amiga a escrever a letra”.

A mesma fonte explica que a mistura de “Monti cara ma Vulcão” vai além da música, “reflecte a irmandade que as duas criaram durante mais de uma década de amizade baseada no amor pela música e pela vida”.

Neuza de Pina acredita que este tema é o início de uma era, em que poderá surgir várias oportunidades das duas voltarem a partilhar o palco, e levar ao mundo a alegria que existe dentro das mesmas.

Trata-se de uma coladeira que conta com o arranjo de Hernani Almeida, e foi gravado no Studio La Villa e Kapital Studio. O videoclipe foi gravado em São Vicente com a produção da Harmonia e captação de imagens da MM Lines production.