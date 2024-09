EDEC: Dos 5109 processos entregues nos Tribunais 1004 foram julgados

Dos 5109 processos entregues nos Tribunais a nível nacional, no contexto das iniciativas de combate às perdas não técnicas, especificamente furto e fraude de electricidade, abrangendo o período de 2017 até o 1º semestre de 2024, 1004 foram julgados, de acordo com os dados da EDEC SA partilhados esta terça-feira, 03.

Segundo a EDEC SA, a erradicação do furto e fraude de electricidade tem sido uma prioridade constante do Conselho de Administração da EDEC. “Neste sentido, foram implementadas diversas acções de conscientização, direccionadas tanto a instituições de ensino quanto às comunidades locais, com o apoio substancial da comunicação social”.

Além disso, têm sido intensificadas as operações de desmantelamento e o encaminhamento rigoroso dos processos criminais aos Tribunais, diz a empresa.

Conforme os dados divulgados esta terça-feira, dos 5109 processos entregues nos Tribunais, 4097 ainda estão pendentes e oito estão arquivados.

A ilha de Santiago lidera o número dos processos entregue, registando Santiago Sul 4262 e Santiago Norte 295. De seguida aparece a ilha de São Vicente com 467 processos entregues. Já as ilhas de São Nicolau (1) e Maio (2), são as que menos processos apresentam.

Em relação aos processos julgados, a ilha de Santiago está no topo da lista: Santiago Sul com 524 e Santiago Norte com 190. A ilha de São Vicente está em segundo lugar com 272 processos julgados e 195 processos pendentes.