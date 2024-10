São Vicente: Festival Internacional de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde abre inscrições para concurso de curtas-metragens

O Festival Internacional de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (Oiá) abriu inscrições até 17 de Outubro para um concurso de curtas-metragens de um minuto, dirigido a candidatos nacionais e estrangeiros.

A informação foi avançada à Inforpress pelo director do Festival Oiá, Tambla Almeida, para quem este concurso é uma das etapas do Festival Oiá, previsto para decorrer de 11 a 20 do corrente mês.

Este ano, explicou, a organização deu ao concurso um carácter internacional porque na edição anterior candidataram-se filmes de vários países do mundo, e porque o próprio festival há muitos anos está a cultivar uma série de parcerias, trocas, e contactos e aproximações com várias entidades de cinema independente a nível mundial.

“Assumimos este concurso de um minuto como uma resposta que estamos a dar à evolução do próprio festival, que está cada vez mais internacional e a estabelecer muitas parcerias internacionais não só a nível de formações, mas de colaborações com outros festivais em Moçambique, Senegal e Angola, na África, mas também no Brasil, e noutros países”, explicou.

Conforme a mesma fonte, na edição anterior, o tema foi ligado à educação ambiental, mas neste ano é livre.

“Por ser um concurso internacional abraçamos várias bandeiras, causas e necessidade de comunidade e outros que correspondemos. E estamos a usar a bandeira da crioulidade e a lidar com pessoas de várias partes do mundo e a mostrar essa credulidade como um espaço atractivo para diálogos, comunhão, entendimentos e para construção do nosso caminho”, acrescentou Tambla Almeida.

A mesma fonte informou que podem participar do concurso pessoas que não estão directamente ligadas ao audiovisual e que tenham gosto pelo cinema, mas também pessoas que tenham alma criativa e vejam o audiovisual como uma via profissional.

O vencedor receberá um prémio monetário de 50 mil escudos.