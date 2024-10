​Assol Garcia actua hoje em Rotterdam

A cantora Assol Garcia actua esta sexta-feira, 04, no Theater Zuidplein (Rotterdam), onde vai mostrar o seu álbum “Ecos de Mim”, lançado em Novembro de 2023. A cantora foguense que reside actualmente nos Estados Unidos da América, fará ainda uma viagem pelo álbum “Alma di Minino”, editado em 2017.

“Ecos de mim”, foi gravado entre os Estados Unidos da América, Cabo Verde, França e Holanda, e reúne compositores renomados como Betú, Júlio Correia, Princezito, Teófilo Chantre, Alberto Alves, Kim Alves e Augusto Cego.

O álbum tem a marca e produção de maioria das faixas de Kim Alves e também a produção de Toy Vieira, Djim Job, Kalú Monteiro e Kaku Alves e também teve a participação de mais de 30 músicos.

Morna, Coladeira, Talaia Baixo, são alguns dos gêneros musicais que compõem o disco "Ecos de mim" composto por 17 faixas musicais.

Assol Garcia conquistou este ano, o prémio de Melhor Álbum do Ano, nos Cabo Verde Music Awards (CVMA) com o disco “Ecos de Mim”. De lembrar que a cantora venceu também este ano, “World Music Performance” do International Portuguese Music Awards (IPMA), numa cerimónia de entrega de prémios aconteceu, na Providence Performing Arts Center (PPC) em Rhode Island, nos Estados Unidos da América.