​3ª Edição de Beco Literário – Festa do Livro de Mosteiros homenageia Amílcar Cabral

A Câmara Municipal dos Mosteiros realiza de 9 a 11 deste mês, a 3ª edição de Beco Literário – Festa do Livro de Mosteiros em homenagem a Amílcar Cabral, para assinalar o seu centenário.

Este evento conta com a parceria do Instituto da Biblioteca Nacional e vai acontecer na orla marítima de Beco.

Segundo uma nota enviada, a 3ª edição de Beco Literário – Festa do Livro de Mosteiros contempla várias actividades como a realização da 2ª Maratona de Leitura de Mosteiros, o 2º Encontro de Escritores do Fogo em Mosteiros, Feira do Livro, Café com Versos e apresentação de obras.

Estão também previstas sessões de música ao vivo e actividades de promoção da leitura na Biblioteca Municipal.

A abertura do evento será esta quarta-feira, 04, com uma sessão de homenagem a Amílcar Cabral com declamação de poemas, painel sobre a sua vida e obra.

O Beco Literário encerra na sexta-feira, 11, com a apresentação do livro “O galo cantou na baía” e música ao vivo com Mosteiros Canta Cabral.