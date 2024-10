Centro Cultural de Cabo Verde em Lisboa promove programação de Outubro dedicada à cultura e comunidades

O Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV), em Lisboa, está a realizar durante o mês de Outubro uma série de eventos dedicados à cultura e às comunidades cabo-verdianas, abordando temas como saúde, literatura, gastronomia, música e empreendedorismo jovem.

Inserida nas comemorações do Dia Nacional da Cultura e das Comunidade, assinalado a 18 de Outubro, os eventos do CCCV visam promover o intercâmbio cultural e homenagear figuras e tradições marcantes de Cabo Verde.

De acordo com a programação, o cento recebe o lançamento do livro “Para além das ondas”, de Evel Rocha, uma obra inspirada na vida de Patone Lobo, empresário salense, trazendo uma reflexão sobre os desafios e sucessos no mundo empresarial cabo-verdiano.

Na vertente do empreendedorismo jovens, no mesmo dia, a marca Mizé Acessórios será apresentada num evento restrito, que contará com um desfile da nova linha Siza Karapati no hotel Holiday Inn Lisboa.

A programação continua no dia 25 de Outubro, com a celebração da literatura cabo-verdiana, através do lançamento do livro “Harmonias da identidade musical de Cabo Verde", de Júlio Rocha, seguido da apresentação do projeto “Brasus” Muzikais, focado nas tradições musicais do arquipélago.

O evento “Em tempos de ‘Azágua’ - A simbologia do milho na cultura cabo-verdiana”, a 26 de Outubro, contará com a presença do escritor Filinto Elísio e de Milocas Andrade, numa sessão complementada por um menu de degustação à base de milho e terá a participação da artista Carla Correia.

Conforma programação do CCCV, ainda no dia 26 será lançada a revista “Nosagenda”, com uma edição especial que homenageia duas figuras da música tradicional cabo-verdiana, Bitori Nha Bibinha e Zeca Nha Reinalda, reconhecidos pelos seus contributos culturais.

Encerrando o mês, o músico GilsonGee Ramos apresentará um concerto intimista no âmbito do projecto “Kriolo Sounds - Cada Nota, Uma Estória”, acompanhado ao piano por Humberto Ramos.

Entretanto, a programação do mês dedicado à Cultura e Comunidades iniciou-se no sábado, 12, com uma iniciativa dedicada à saúde, com apresentação do projeto “Badia Guerreira”, em alinhamento com o Outubro Rosa, campanha global de prevenção do cancro da mama.

O evento teve como propósito sensibilizar a comunidade para a importância do diagnóstico precoce e partilhar experiências de mulheres que enfrentam a doença.

O Dia Nacional da Cultura e das Comunidades foi instituído em Outubro de 2005, com o intuito de celebrar tanto a cultura cabo-verdiana, como as suas comunidades.

A data homenageia o dia de nascimento de um dos maiores literatos da história de Cabo Verde, o poeta Eugénio de Paula Tavares, falecido aos 63 anos na Vila Nova Sintra, ilha Brava, em 1º de Junho de 1930.