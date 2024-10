​Dieg lança single “Aldina”

O artista Dieg lançou na passada sexta-feira, 11, o seu mais recente single intitulado “Aldina”, um trabalho onde mistura morna, ritmos afro e vocais soul, criando um som ao mesmo tempo cativante e inovador.

Segundo uma nota enviada, esta faixa é um testemunho do seu compromisso em honrar as suas raízes cabo-verdianas, enquanto expande os limites do gênero.

A mesma fonte explica que “Aldina” não é apenas uma música, é uma jornada atemporal pelas experiências pessoais de Dieg e uma mensagem para o mundo.

“Aldina” traz uma nova energia para a música cabo-verdiana, combinando raízes familiares com um som evoluído. “Este lançamento marca o início de uma jornada cultural e musical que promete ressoar amplamente”.

De acordo com a nota de imprensa, o próximo álbum de Dieg é uma jornada emocional e introspectiva, ilustrando sua evolução como artista. "Com planos para uma turnê em Cabo Verde e além, Dieg está ansioso para se conectar com públicos do mundo todo, usando sua música como uma força unificadora que transcende barreiras culturais e geográficas".

Diego Gomes, conhecido como Dieg, é natural de Mindelo, e teve um impacto significativo na cena musical mundial. Sua trajetória, inspirada por seu irmão Kiddye Bonz, começou desde muito jovem.

Aos 17 anos, Dieg já colaborou com artistas cabo-verdianos como Alberto Koenig, Cesária Évora Orquestra, Djodje, Dino D’Santiago, Elida Almeida, Nelly Cruz, Ndu Carlos, Jorge Almeida e Fattu Djakité, e seu talento como pianista o levou a fazer turnês pela Europa, Estados Unidos e África.

Assinar com a Mansa Musik Group, co-fundada pelos veteranos da indústria Jason “J.SOL” Lopez, Mohombi, Teddy Riley e Patson, pelo que está pronto para conquistar a cena mundial.