​Paulinha e Rosa Cortez na 16.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa

A artista cabo-verdiana, Paulinha (acompanhada da sua banda) e da artesã Rosa Cortez., da marca Fetukumo Macramé, vão representar Cabo Verde na 16.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, que acontece de 17 a 20 deste mês, em Macau.

Segundo uma publicação do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, nua sua página na rede social, Facebook, este evento celebra a rica diversidade cultural, artística e gastronómica dos países de língua portuguesa e da China, num ambiente vibrante e acolhedor e promove, ainda, intercâmbio entre os artistas de vários pontos.

A mesma fonte indica que Paulinha & Banda levará ao público os ritmos e sonoridades característicos da música cabo-verdiana e Rosa Cortez participa com as suas criações de peças artesanais elaboradas através da técnica de macramé, com foco na decoração, destacando o talento criativo e a herança cultural de Cabo Verde.

A Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial.

Nos dias do evento os grupos artísticos e culturais da China e dos nove países de língua portuguesa – Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – apresentarão espectáculos de música e dança que prometem encantar o público com actuações espectaculares.

Além disso, o evento contará com uma Feira de Artesanato, Workshops de Culinária, Tendas de Exposição de Produtos dos países de língua portuguesa e de Macau, entre muitas outras actividades.