Ministros da Cultura e das Comunidades felicitam Cabo Verde pelo Dia Nacional da Cultura e das Comunidades

Assinala-se hoje o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, que este ano tem como lema “Cultura, Ponto de Luz – Farol da Diáspora”. E mensagem alusiva ao Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, os Ministros da Cultura e das Comunidades felicitam todos os cabo-verdianos por esse dia.

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga disse que celebrar esse dia é celebrar a riqueza histórica, cultural do país e exaltar artistas, arte, todos os criadores e fazedores de cultura e todos os cabo-verdianos.

Na mesma linha realça que no dia que celebramos o patrono desta data que é Eugénio Tavares. O Governo também vai celebrar Sara Tavares, uma filha de Cabo Verde que levou a nossa cultura e língua para o mundo.

“Estamos a aproveitar este dia para também prestar homenagem a algumas figuras de Santo Antão, ilha que está a acolher o acto central desta data”, menciona.

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas desejou a todos os criadores, fazedores da cultura e todos os cabo-verdianos um feliz dia.

Por seu lado, o Ministro das Comunidades, Jorge Santos começou o seu discurso com uma felicitação a todos os cabo-verdianos “da diáspora, nas américas, na Europa, na Ásia e também na África”.

“Também é momento de enaltecer a importância das comunidades na diáspora cabo-verdiana em todo processo de desenvolvimento. E igualmente reconhecer as suas capacidades de sacrifício, resiliência na integração das comunidades, ao mesmo tempo a ascensão social que conseguiram conquistar ao longo dos seus trabalhos como empreendedores nas sociedades tão distantes das suas origens”, destaca.

Jorge Santos afirma que hoje contamos com uma classe cabo-verdiana da diáspora: empresários, homens da cultura, do desporto, mas também catedrático, cientistas, homens dos negócios, homens importantes do mundo da política, seja a nível da política nacional e local, "isto engrandece a nação cabo-verdiana".

“Por isso, nesse dia, em que o seu patrono e Eugénio Tavares, e que celebramos o dia dedicado e esse patrono, homem que em determinado momento da história cabo-verdiana transmitiu o pensamento, o amor e a dedicação aos cabo-verdianos e suas resiliências nas suas composições musicais e conseguiu ser embaixador da cultura em todo mundo”, frisa.