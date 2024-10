​AME 2025: Inscrições para delegados e stands estão abertas

​As inscrições para delegados e stands para a 11ª edição do Atlantic Music Expo (AME) arrancaram esta segunda-feira, 21. A Direcção do Atlantic Music Expo, informou esta terça-feira, 22, num comunicado que as inscrições para delegados e Stands foram abertas esta segunda-feira, 21, no website do evento.

Já as inscrições para showcase, daycase, conferências e workshop encerraram no dia 6 de Setembro. A 11ª edição do Atlantic Music Expo, está agendada entre 7 a 10 de Abril de 2025, na cidade da Praia. A organização lembra que na 10ª edição do Atlantic Music Expo estiveram presentes 141 artistas, músicos, sendo 65 internacionais de 14 nacionalidades diferentes e 76 nacionais e 4 delegações internacionais. A mesma fonte avisa que o certame contou com a presença de 70 jornalistas nacionais e internacionais, 130 convidados nacionais de diversas instituições e empresas e um staff de 85 pessoas a trabalhar diretamente no certame. Referente aos one-on-one meetings foram realizados 140 nos dois dias. O Atlantic Music Expo é um mercado de música mundial, único na região africana, considerado como um dos maiores eventos musicais realizados em Cabo Verde, que já faz parte do calendário cultural e turístico da cidade da Praia para o Mundo.

