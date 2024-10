​Tutu Sousa, Omar Camilo e Gildoca Barros na 15ª edição da Bienal de Dakar

Os artistas plásticos Jacques Chopin, Tutu Sousa, Omar Camilo e Gildoca Barros vão participar na 15ª edição da Bienal de Dakar, que acontece de 7 de Novembro a 7 de Dezembro, em Senegal.

Esses artistas vão participar na exposição "Hors les Murs", na galeria Kemboury por ocasião do 50º aniversário do gabinete Pierre Goudiaby Atépa.

A Bienal de Dakar foi concebida em 1989, como uma bienal alternando entre a literatura e a arte. A primeira edição aconteceu em 1990 voltada para a literatura e em 1992 para artes visuais.

Em 1993, a estrutura da bienal foi transformada em Dak`Art, em 1996 tornou-se uma exposição especificamente dedicada à arte contemporânea africana.

Tutu Sousa nasceu em São Vicente e desde os dois anos de idade vive na cidade da Praia. Tutu Sousa com mais de trinta anos de carreira, já realizou várias exposições individuais e colectivas no país e no estrangeiro.

Jacques Chopin é artista visual, autodidata, franco-cabo-verdiano. Jacques Chopin descobriu a sua paixão pela pintura em Cabo Verde, onde vive há vários anos.

Omar Camilo é natural de Cuba, Havana e vive em Cabo Verde há vários anos, além de artista plástico, Omar Camilo é cineasta e fotógrafo.

Natural de São Vicente, Gildoca Barros iniciou muito cedo o seu percurso artístico, no ensino secundário, quando ainda frequentava o curso técnico de Construção Civil, na Escola Técnica na ilha de São Vicente. No entanto, foi ao enveredar pela área do Design, no M_EIA, que descobriu o seu interesse pelo Design Gráfico e pela Arte Urbana, com o Graffiti.