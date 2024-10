​Gravações do programa “São Filipe Convida” já arrancaram

A Agência Cabo-verdiana de Imagens (ACI) e a Rádio e Televisão de Portugal (RTP), começaram esta terça, 22, às gravações do programa “São Filipe Convida”. Trata-se de uma série, de oito episódios, que dá continuidade ao programa Mindelo Convida e Cidade Velha Convida.

Segundo uma nota da ACI, o “São Filipe Convida” é um programa de música ao vivo gravado na Praça 4 de setembro, a praça onde se situa a sede do município, de São Filipe.

Para a concretização deste projecto, a Agência Cabo-verdiana de Imagens disse que conta com uma vasta equipa de profissionais que, durante aproximadamente três semanas irão gravar os oito episódios da série.

“À semelhança dos programas já produzidos, o objectivo é concretizar um formato televisivo de promoção e divulgação da música e do destino Cabo Verde, nos canais da RTP”, indica.

Em cada episódio um músico de renome, interpreta o seu repertório com uma banda residente, composta por alguns dos mais talentosos instrumentistas nacionais.

A ideia é divulgar os novos ritmos e sonoridades da música cabo-verdiana e explorar a fusão entre os ritmos tradicionais e os mais contemporâneos, num modelo de café concerto.

O programa “São Filipe Convida” tem apresentação de Soraia Deus e a direcção musical de Kaku Alves e Khaly. Fazem parte da banda Kaku Alves e Palinh Vieira (guitarras), Khaly (teclado), Heber (baixo), Magik Santiago (bateria), Marcos Sousa (sax), Ivan Medina (cavaquinho) e Sivy (backvocal).

Nesta série de 8 episódios, o “São Filipe Convida” recebe Assol Garcia, Lucibela, Neuza de Pina, Fattú Djakité, Neyna, Hélio Batalha, Zubikilla e Loony Johnson.

As restantes gravações acontecem nos dias 24, 26, 28, 30 de Outubro e 1, 3 e 5 de Novembro.

O programa, conforme a mesma fonte tem o patrocínio oficial do Instituto do Turismo e Banco Interatlântico e conta com o apoio à produção da Câmara Municipal de São Filipe, Cabo Verde Airlines, Casas do Sol, Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, Hotel Bamboo Xaguate e Santiago Hotel.