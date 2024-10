​Brava, Fogo, Maio e Tarrafal de Santiago recebem mais uma edição do Festival Sete Sóis Sete Luas

As ilhas Brava, Fogo, Maio e Tarrafal de Santiago recebem esta sexta-feira, 25, a 32ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas. Esta edição terá uma programação diversificada, a decorrer de 25 de Outubro a 9 de Novembro deste ano.

Segundo a organização, os palcos da Brava, do Fogo, do Maio e de Tarrafal de Santiago receberão uma série de artistas incríveis: o português Luís Peixoto, que estará acompanhou, no palco com os artistas como Sérgio Godinho, Vitorino, Ana Bacalhau, Janita Salomé, Paulo de Carvalho, Júlio Pereira, Kepa Junkera, entre muitos outros.

Outro grupo a destacar na programação do Festival Sete Sóis Sete Luas será o espanhol Juan Pinilla, “uma das vozes mais relevantes do flamenco, vencedor do prestigiado prémio ´Lámpara Minera´, que o consagrou como uma das grandes figuras do flamenco da Andaluzia”.

O grupo contará também com a participação da renomada bailarina Carmen Moreno.

A mesma fonte informa que todos esses artistas encantaram as ilhas Brava, Fogo, Maio e também de Santiago com dois eventos no Tarrafal e na Praia no Palácio Ildo Lobo, com as suas performances musicais únicas e emocionantes, realizando residências artísticas com os músicos das bandas Sete Sóis.

Conforme a mesma fonte, o Festival Sete Sóis Sete Luas não se limita apenas à música, em Novembro, as ilhas também serão agraciadas com a arte da pintura, através das residências artísticas na ilha do Maio da pintora marroquina Zhour Manani e do pintor da ilha de Santo Antão Jairson Lima.

“E o Festival Sete Sóis é também uma cooperação. Assim convidou seis prestigiados médicos portugueses da Universidade de Coimbra para realizar mais de 200 consultas gratuitas para as populações da Brava e do Maio. Entre os médicos convidados haverá também uma cardiologista e médicos especializados na saúde da mulher e de planificação familiar”, avisa.

O Festival conta com o apoio da Embaixada de Espanha, do projecto Maio2025 e do Ministério da Cultura de Portugal/Direcção Geral das Artes e realiza-se em parceria com as Câmaras Municipais da Brava, Maio, São Filipe e Tarrafal.