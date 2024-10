​“Deus É Bom” de Damaris Ricalo vence 1ª edição do concurso internacional de contos “Minha língua, minha história e meu destino”

“Deus É Bom” de Damaris Enola Pinheiro Ricalo, da Escola Industrial e Comercial de Mindelo (Cabo Verde) é o vencedor da Iª edição do concurso internacional de contos “Minha língua, minha história e meu destino”. O anúncio foi feito esta quinta-feira, 25, na cidade da Praia.

Na segunda posição ficou “A Missão dos Guerreiros da Nzinga”, de Lemuel Paiva de Oliveira Muginga, do Instituto Médio de Luanda (Angola) e, terceiro lugar, “A Voz da Terra”, de Marlena de Jesus Almeida, da Escola Café (Timor-Leste).

Foi ainda atribuída Menção Honrosa ao conto “Minha Língua, Minha História e Meu Destino”, de Soraia Gomes Cabral, da Escola Secundária Pedro Verona Pires (Cabo Verde).

Segundo o IILP, dada a qualidade do trabalho apresentado os promotores irão lançar uma antologia com as sete melhores obras participantes que serão disponibilizados de forma digital para todos os interessados tendo como foco a juventude dos PALOP mais Timor Leste.

O concurso literário foi lançado a 30 Maio deste ano e visa promover a língua portuguesa a nível dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) mais Timor Leste junto dos estudantes do secundário e equiparados.

O concurso, como refere a mesma fonte, pretende também promover a literatura juvenil junto do público juvenil e da sociedade em geral, “além de potencializar novos escritores engajados com as novas causas do desenvolvimento através de uma competição internacional, procura ainda dar a conhecer os potenciais novos escritores da língua portuguesa junto do grande público e fomentar um olhar introspectivo dos jovens em relação à sua cultura e realidade do país”.

Os organizadores do concurso acreditam que com este concurso vão descobrir talentos escondidos que poderão vir a ser escritores nos seus países e quem sabe alcancem dimensão internacional.

Este projecto foi financiado pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) no âmbito do Fundo de Apoio a Pequenos Projectos.