​Ministério da Cultura em Conselho de Ministério para apresentação das linhas gerais para o próximo ano

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas está reunido em Conselho de Ministério, nesta segunda-feira, 28, na cidade da Praia, para discussão e projecção do plano de actividades para o ano 2025.

Estão reunidos, neste encontro de trabalho, responsáveis do Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, Instituto do Património Cultural, Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas, Direcção do Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão, Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, Centro Cultural do Mindelo, Bolsa de Acesso à Cultura e Cesária Évora Academia de Artes.

Antes do início da reunião, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, disse aos jornalistas que será feito o balanço das actividades até agora realizadas e discutidas as linhas gerais para o próximo ano.

“Vamos fazer primeiro um balanço das actividades até agora, dado que ainda só tenho praticamente dois meses de mandato. A partir daqui é que vamos ter as linhas gerais do Ministério em relação ao próximo ano orçamental. Então, este encontro é o Conselho do Ministério, que se realiza uma vez por ano e vamos, a partir de hoje, traçar as linhas gerais traçadas, que vamos publicar logo de seguida”, indicou.

Por outro lado, o ministro lembrou que desde da sua tomada de posse tem vindo a destacar o seu grande interesse em ajudar a formalizar o sector e em fazer uma maior associação entre o sector da cultura e o turismo, “mas também em conseguir uma maior mobilização financeira, para as áreas da cultura, sob forma de conseguirmos ter mais investimentos e mais resultados, tanto a nível governamental, como também a nível do sector privado nacional e internacional”.

“Vamos tentar ser criativos porque tivemos um aumento no orçamento. É um aumento significativo, mas uma grande parte desse valor é só para um projecto, que é a requalificação da Cidade Velha, negociado com o Banco Mundial. Só para esse projecto estão destinados mais de 200 mil contos”, afirma.

Augusto Veiga explica que, com este aumento, o ministério já tem uma noção daquilo com que poderá contar para o próximo ano. Contudo, irá também apostar em captar, fora do Orçamento de Estado, financiamento para projetos com um grande impacto social, tanto a nível nacional como internacional.

“Inclusive, vamos ter encontros, ainda esta semana, com câmaras municipais, amigas de Cabo Verde, a quem vamos sensibilizar para projectos aqui em Cabo Verde. Essencialmente, câmaras municipais de Portugal, mas também já estivemos em Barcelona e também com o Ministro da Cultura de Espanha, e estamos, ainda, através da cooperação descentralizada a tentar conseguir meios que nos ajudem a reforçar o nosso orçamento no próximo ano”, realça.