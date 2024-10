O artista plástico, Omar Camilo apresenta nesta terça-feira, 29, na cidade da Praia, a exposição de pintura intitulada “Surfando com Matisse”. A exposição será inaugurada esta terça-feira, 29, às 17h00, no Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), na Casa Cor de Rosa.

Omar Camilo é natural de Cuba, Havana e vive em Cabo Verde há vários anos. Além de artista plástico, trabalhou e produziu na fotografia e na escrita criativa, bem como no cinema, em todas estas formas procurando construir a sua presença no mundo e um olhar atento sobre as realidades que ele proporciona.

No domínio da pintura, os seus trabalhos artísticos já estiveram patentes em mais de quatro dezenas de exposições individuais e colectivas em diversos países em quatro continentes.