​Neguinho Tivane lança single “Outubro Rosa”

O cantor Neguinho Tivane acaba de lançar em todas as plataformas digitais, o seu mais novo single intitulado “Outubro Rosa”, dedicado às mulheres que lutam contra o cancro.

Segundo uma nota da produtora Harmonia Lda, este single faz destaque a beleza da mulher e a sua importância na nossa sociedade, independentemente da cor, corpo, pele nem das dificuldades pelas quais enfrenta.

A mesma fonte, afirma que o cantor se inspirou na própria mãe para compor esta música e dedicá-la a todas as mulheres. “É uma forma de retribuir a gratidão que eu tenho para com as mulheres. Elas são tudo de bom que temos”. Esta música coincide com qualquer mulher”.

Conforme a mesma fonte, Neguinho Tivane disse que é preciso mostrar o outro lado para as mulheres que enfrentam o câncer. “Não o lado da dor, mas sim realçando a força, superação, coragem e principalmente a beleza”.

“O importante é ser mulher já que tem força para conseguir tudo o que desejar. Mesmo diante das dificuldades consegue recuperar mostrando a mulher como símbolo de força, mulher de sorriso, mulher de beleza”, relata o cantor.

Vendo toda a dor daquelas que enfrentaram ou enfrentam a doença, directa ou indirectamente, o cantor diz sentir a necessidade de fazer algo para alegrar essas mulheres nessa fase tão difícil e deixar o mês de Outubro mais leve.

Outubro Rosa é um mês dedicado à conscientização para a prevenção do cancro da mama e mais recentemente do cancro do colo do útero.

Nesta data, celebrada internacionalmente desde 1990, compartilham informações sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce.