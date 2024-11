Festival do Milho nos Órgãos promete movimentar economia e região neste feriado de 01 de Novembro

O Festival de Milho e Assados em São Lourenço dos Órgãos, que vai reunir gastronomia e música no mercado municipal , promete movimentar a economia local e a região Santiago Norte, neste feriado de 01 de Novembro.

A festa do milho, que vem sendo organizada anualmente, desde 2009, na barragem do Poilão, este ano mais uma vez será realizada no espaço de Mercado Municipal da Pedra Molar, em São Lourenço dos Órgãos, e mantém a componente assado.

Este ano, o público vai ainda ter oportunidade de poder passear de bote na barragem do Poilão, segundo informações avançadas pela Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos, organizadora desta feira gastronómica.

A edilidade laurentina, que acredita que o Festival de Milho e Assados “é uma marca em São Lourenço dos Órgãos”, não tem dúvidas que à semelhança dos anos anteriores este evento vai movimentar a economia local e levar várias pessoas a este município do interior de Santiago esta sexta-feira, no feriado de 01 de Novembro.

De acordo com a organização, o público vai encontrar espigas de milho cozido e assado, além de pratos à base do milho, com destaque para a cachupa, e ainda carne de porco assado e churrascos.

O evento com entrada livre, aprazado para a partir das 12:00, vai contar ainda com actuações musicais de artistas e grupos como Freirianas Guereiras, Ruben Teixeira, Mixibiote, Pzaiko, Banda Rimanason, Bedja KP, batucadeiras Raiz de São Jorge, Flor de Esperanças, Bem di Nos e Strela Brilhante, e animação do MC Neguinho.

Em Santiago Norte, a Câmara Municipal do Tarrafal, através da Delegação Municipal de Chão Bom, vai promover este sábado, 02 de Novembro, um evento semelhante, denominado “purba midju” (provar o milho).

A quarta edição desta feira gastronómica, que vai ter como palco o bairro de Rua D’Horta-Chão Bom, tem como objectivo promover a dinamização da gastronomia cabo-verdiana, sobretudo os pratos à base do milho e dar aos feirantes uma oportunidade de exporem os seus produtos, segundo a organização.

O evento vai ser acompanhado de diversas actividades culturais, nomeadamente actuação musical e animação cultural.