Leroy Pinto quer conquistar Cabo Verde com a sua música

O artista Leroy Pinto, natural de Tarrafal de São Nicolau, e uma das caras mais conhecidas das noites cabo-verdianas, está a preparar o seu primeiro álbum intitulado “Sonho”. Mas antes da chegada do disco, Leroy Pinto já lançou dois singles “Sistema Operativo” e “Kuzinha d´Lux” que fazem parte deste trabalho discográfico.

Leroy Pinto começou o seu percurso na música, na sua ilha natal, depois veio para a Praia estudar e o seu violão veio junto. Começou timidamente a cantar nos bares e restaurantes da capital, e com o passar dos tempos tornou-se numa grande revelação das noites cabo-verdianas.

A artista conta que desde São Nicolau que escreve as suas canções, e chegou mesmo a gravar duas músicas para ele e os amigos mais próximos. “Comecei a ganhar algum dinheiro, por causa da música. E a partir daí, vim para a Praia em 2014. E em 2016, comecei mais a fundo na música. Consegui ter espaço na Praia, que passaram a chamar-me sempre para cantar. Fiquei um bocadinho mais solicitado. Com isso, coloquei os pés no chão e disse que era isso que queria”.

“A minha viagem para a Praia foi praticamente por causa da música: o primeiro motivo foi isso, vim também para estudar, mas vim atrás do meu sonho, foi o objectivo mais forte que me trouxe para a Praia”.

Leroy conta que quando chegou à Praia teve algum receio de não conseguir espaço para cantar, porque encontrou muitas pessoas a cantar nos bares e restaurantes, mas que com o passar do tempo ganhou mais experiência e começou a ser solicitado.

“Quando cheguei à Praia, havia pessoas que faziam a mesma coisa que eu, e a fazer bem, porque era novo e não tinha muita experiência e não cantava como canto hoje. Mas tudo correu bem, por isso sempre sou solicitado para cantar nos bares, restaurantes e festas”, relata.

Leroy Pinto sempre quis fazer alguma formação na área musical, mas ainda não teve oportunidade para isso. Por isso, está a apostar mais em afinar a sua voz. “Sempre quis estudar na área da música, principalmente no vocal, porque comecei primeiro por tocar violão, mas, no fundo aquele bichinho sempre me dizia que sou cantor, então passei a me dedicar mais à voz, a ganhar algumas técnicas a ver as pessoas a cantarem e a receber incentivos que deveria tirar mais proveito da minha voz”.

Leroy disse que começou a tocar violão na igreja, e tinha vergonha da sua voz. Achava que não tinha jeito para cantar, então dedicou-se mais ao violão, no grupo coral em São Nicolau. “Depois passei a tocar cavaquinho, porque a pessoa que tocava esse instrumento teve que viajar, então em três semanas tive que aprender a tocar cavaquinho, para poder substituí-lo. E só bem depois é que comecei a cantar, no grupo coral”.

Álbum

O intérprete da música tradicional revelou que no seu primeiro álbum vai trazer outros estilos musicais como afro, kizomba e outros.

“Todos conhecem aquele Leroy que actua nos bares, com shows mais intimistas com voz e violão, poucas pessoas viram-me cantar com uma banda. E Leroy com a banda e outra coisa. Quando estou com a banda, o meu violão fica de lado. E fico mais solto, porque tenho todo o suporte por detrás, isso faz-me soltar mais”, cita.

Sobre os singles já lançados, disse que o feedback está sendo muito bom. “O feedback está a ser bom. Isso quer dizer que as pessoas estão a ouvir o meu trabalho. Até agora tenho recebido bons feedback, está a ser muito bom”.

Para o álbum, o artista afirma que já tem sete músicas prontas, todas são seus temas originais. “Até tenho músicas para o próximo trabalho. São todas músicas que tinha na gaveta. No meu primeiro álbum só vou trazer as minhas músicas, no próximo posso fazer algumas participações e coisas do tipo”.

A saída dos outros singles que farão parte do álbum está prevista para finais de Novembro ou início de Dezembro. “A próxima música é diferente dos outros dois já lançados. Espero que seja bem aceite também. Essas músicas vão mostrar todo o lado de Leroy, aquilo que ele é, o que ele escreve e que gosta”.

Este álbum, conforme disse, terá estilos como afro, quizomba e r&b. “Tenho uma música que é quase coladeira e tem um samba no meio, tem trap, tem uma mistura quase de hip hop”.

O artista assegura que o disco estará no mercado no próximo ano (2025). O título é ´Sonho`, porque sou aquele sanicolauense que quer conquistar Cabo Verde e aquele cabo-verdiano que sonha levar a música para o mundo fora. Sempre foi meu sonho, desde que senti que queria fazer música, então foi essa a razão do título”.

Noites Cabo-verdianas

Além de actuar na sua terra natal e na cidade da Praia, nas noites cabo-verdianas, Leroy Pinto já esteve a tocar na ilha do Sal, no Maio e na Boa Vista. “Por isso que sinto que fiz o meu trabalho bem. Em 2015, a minha primeira actuação internacional foi em Moçambique, fui representar Cabo Verde, na Bienal dos Jovens dos PALOP. Foi uma experiência espectacular, e foi um Leroy voz e violão”.

Pois, nas noite cabo-verdianas, o Leroy é mais voz e violão.

Carreira

Segundo disse, a sua carreira musical está bem e que neste momento está a dedicar-se mais ao seu álbum. Por isso, conta que se afastou um pouco das noites cabo-verdianas.

“Desde início do ano afastei-me dos bares e restaurantes, mas tenho feito shows privados. Não estou a menosprezar o bar, não, a minha visão foi sempre de ir mais longe, não vou dizer que não vou tocar nos bares. Tenho saudades enorme e custou-me muito tomar esta decisão, e quem está próximo de mim, sabe disso”, relata.

O artista sublinha que tem estado mais focado no seu álbum. “Tenho uma frase que é: eu vivo a música e a música me guia´”.

Para Leroy, a música significa tudo. “Nasci com a música em casa, porque o sonho da minha mãe sempre foi ser cantora, ela canta bem e tem uma voz doce, suave e melódica, só que ela não teve oportunidade”.

“A música para mim, é tudo, e acredito que quero ser o maior orgulho para os meus pais precisamente, para a minha mãe”, refere.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1196 de 30 de Outubro de 2024.