​Ministério da Cultura financia DjarFogo International Film Festival no valor de 400 mil escudos

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) assinou esta terça-feira, 05, um protocolo de parceria financeira com a Txam Film e Visual Arts, para realização do DjarFogo International Film Festival (DIFF). A parceria se traduz num montante total de 400 mil escudos.

Numa publicação na rede social, Facebook, o MCIC explica que a assinatura deste protocolo aconteceu no quadro da realização do festival e nas parcerias de boa relação que este ministério tem mantido com as diversas iniciativas e organizações culturais.

Na ocasião, o director do Djarfogo International Film Festival, Guenny Pires ressaltou a importância deste protocolo e da parceria do MCIC para com este festival que todos os anos coloca, em Cabo Verde diversos filmes e documentários.

Para o governante este protocolo com a Txam Film irá auxiliar na realização do certame e numa mostra de qualidade dos trabalhos.

A mesma fonte sublinhou que o Governo, através do MCIC, tem sido parceiro importante nos eventos nacionais e de projecção de Cabo Verde.

O festival arrancou na segunda-feira, 04, na cidade da Praia, e esta quarta-feira, será a vez da ilha do Fogo receber este evento que já vai na sua 4ª edição e conta com uma programação que celebra o tema "Libertação Através da Própria Cultura”.

Este ano, o DIFF contará com 55 filmes de 40 países.