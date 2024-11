​Ministro da Cultura chefia delegação de Cabo Verde na 15ª edição da Bienal de Dakar

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, vai participar na abertura oficial da 15ª edição da Bienal de Dakar, que acontece esta quinta-feira, 07, sob o tema “The Wake, l’Eveil, le Sillage”.

Segundo uma nota do MCIC, Augusto Veiga estará neste evento, a convite do seu homólogo senegalês Aliou Sow.

Cabo Verde, enquanto um dos países de destaque desta edição, junto com os Estados Unidos da America, leva uma delegação composta, ainda, pela secretária executiva da Comissão Nacional de Cabo Verde para a UNESCO, Carla Palavra, o director do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, Artur Marçal, Elisangela Monteiro, e dos artistas/trabalhos Melissa Rodrigues, Bento Oliveira, Tchalé Figueira, Irineu Destourelles, César Cardoso, artistas plásticos e na música o grupo Sizal e, ainda, trabalhos de Alex Silva, Bela Duarte, Luísa Queirós e Manuel Figueira, parte da colecção do CNAD.

A abertura oficial do certame será presidida pelo Presidente da República do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, no Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose.

Para além da abertura oficial do evento, o MCIC e também presidente da Comissão Nacional de Cabo Verde para a UNESCO (CNU), manterá um encontro com Diretor do Escritório Regional da UNESCO, Dimitri Sanga, esta quarta-feira, 06, um encontro com a comunidade artística cabo-verdiana residente, na Embaixada de Cabo Verde.

Conforme a mesma fonte, a participação de Cabo Verde na Bienal de Dakar é uma oportunidade singular para a projecção dos artistas cabo-verdianos, através do incentivo/fomento à produção artística e divulgação da cultura das ilhas.

"A participação de Cabo Verde na Bienal de Dakar, que conta com a curadoria do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), instituição tutelada pelo MCIC, enquadra-se na política do Governo na promoção do reforço da presença da cultura cabo-verdiana no exterior, na diáspora, na CPLP e na CEDEAO, assumindo a cultura como veículo do aumento da notoriedade de Cabo Verde no mundo", indica.

Dakart - Bienal de Dakar começou em 1989 e hoje constitui um certame de dimensão mundial, pioneiro em África e um dos principais eventos de promoção da arte africana contemporânea que reúne diversos atores de todos os continentes.

A 15ª edição do Bienal de Dakar, sob o tema “The Wake, l'Eveil, le Sillage” , está sob a direcção artística de Salimata DIOP, Crítica de Arte e Curadora. Ao todo estarão obras de 58 artistas de África e da diáspora numa proposta de uma viagem imersiva, conduzida por uma cenografia íntima, poderosa e séria.