​Ministro da Cultura assina protocolo de parceria financeira com a Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, assinou esta terça-feira, 05, um protocolo de parceria financeira com a Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV).

Segundo o MCIC, a parceria, que se traduz num montante total de 400 mil escudos, tem como propósito a reactivação da sede desta associação.

Para o presidente da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, Júlio Silvão, este protocolo vem colmatar um desafio. “A partir deste momento, resolvem-se as pendências sobre a sede da associação”, disse.

A Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde está a organizar por estes dias, na cidade da Praia, a primeira edição do Festival Internacional de Filmes para Acção Climática do Atlântico (FIAC).

O festival conta com 17 filmes em competição oficial, sendo seis filmes do concurso de filmes “Nha Cidadi Nha Filme”, seis vídeos do concurso de vídeos ePOP a serem exibidos oficialmente numa mostra itinerante em escolas e comunidades.

No âmbito deste festival, a escola de Capelinha da Fazenda acolhe esta quarta-feira, 06, a sessão de exibição de filmes educativos para alunos do 6.º ano de escolaridade acompanhada por uma palestra sobre as mudanças climáticas com a directora do Instituto Guimarães Rosa, antigo Centro Cultural do Brasil, Marilene Pereira.