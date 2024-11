​Hélio Batalha lança single “Só Deus”

O rapper cabo-verdiano Hélio Batalha vai lançar esta sexta-feira, 08, o seu mais novo single intitulado “Só Deus”, tema que fará parte do seu 3º álbum “Testamento”, que estará brevemente no mercado. “Só Deus” estará disponível em todas as plataformas digitais a partir de 8 deste mês.

Segundo uma nota enviada, a música é um manifesto de fé, confiança e resiliência, reflectindo o compromisso do artista em transmitir mensagens de esperança e força. O tema conta com a parceria com a artista Paulinha. “Hélio Batalha, conhecido pela profundidade das suas letras e pela capacidade de reflectir as realidades vividas pelo povo cabo-verdiano, apresenta uma obra que inspira coragem e perseverança”. A mesma fonte explica que “Testamento” promete seguir a linha de autenticidade e consciência social que caracteriza a trajetória de Hélio Batalha. Este projecto, conforme refere, reforça o compromisso do rapper em usar a sua voz para fortalecer a geração actual mas também as vindouras, por isso testamento, acreditando na intemporalidade da música e dos seus efeitos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.