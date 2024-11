​Gilyto lança novo single “Fim-de-Semana (FDS)”

O cantor Gilyto lança esta sexta-feira, 08, o seu novo single intitulado “Fim-de-Semana (FDS)”. O single estará disponível em todas as plataformas digitais, a partir de hoje.

Este single é um dos temas que fará parte do seu novo EP intitulado “Funaná To The Moon”, que tem lançamento previsto para 2025.

Segundo o cantor, o novo single é uma verdadeira celebração do estilo funaná, reunindo vários talentos na sua produção.

Produzido por Gilyto e Tino MC, o tema conta com a participação de músicos notáveis, cada um trazendo a sua marca pessoal para enriquecer a autenticidade do funaná.

O single foi gravado entre Estados Unidos e Portugal, incluindo o GMS Studio (EUA), o Prestige Studio (Portugal) e o Bobs Studio (Portugal).

A mistura ficou a cargo de JP no Prestige Studio, e a masterização foi realizada por Cervantes no Andinos Studio, garantindo uma qualidade sonora que destaca as nuances e a riqueza rítmica do Funaná.

O videoclipe de “Fim-de-Semana (FDS)” foi gravado em Lisboa. Este trabalho foi dirigido por branU e Gilyto, com edição do Popo(EUA), e "convida todos a mergulharem na energia vibrante do funaná".

“Com uma produção cuidada, o vídeo conta com a participação especial de músicos de renome que fazem parte da banda MK e também tem a participação especial de quatro jovens nascidos em Portugal mas com raízes cabo-verdiana, que com as suas coreografias autênticas enriquecem ainda mais a intensidade rítmica e visual da música”, aponta.

O videoclipe captura a essência de um “Fim-de-Semana (FDS),” equilibrando trabalho, convívio e lazer, e traz uma mensagem de celebração e autenticidade.





EP

O EP “Funaná To The Moon” marca o regresso de Gilyto aos palcos, após uma longa pausa em que se dedicou a projectos culturais inovadores que impactaram profundamente a música cabo-verdiana.

Entre eles, destaca-se a criação dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), a implementação dos primeiros Festivais com entrada paga em Cabo Verde e a co-fundação da Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM).

Este EP, conforme aponta, representa um tributo ao funaná, estilo musical emblemático da ilha de Santiago, e tem como objectivo elevar esta sonoridade tradicional a nível internacional, partilhando a sua autenticidade com novos públicos.

“Cada música é uma celebração da essência do funaná, honrando todos os músicos e tocadores que, ao longo de gerações, preservaram esta herança cultural vibrante e contagiante”, refere.

Neste EP, Gilyto combina tradição e modernidade, criando um repertório que pretende inspirar e cativar ouvintes de todas as partes do mundo.