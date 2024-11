​IPC recebe novo financiamento para Turismo Cultural no âmbito do Programa MAC 2021-2027

O Instituto do Património Cultural (IPC) como um dos beneficiários do projecto Renaturmac, iniciativa da União Europeia no quadro do programa Interreg MAC 2021-2027, vai receber novo financiamento para turismo cultural, no valor de 45 mil euros.

Segundo o IPC, Cabo Verde receberá um financiamento de 45 mil euros, para o desenvolvimento do turismo cultural, com foco na capacitação das comunidades do Parque Natural da Serra Malagueta.

O IPC explica que o projecto Renaturmac visa a valorização e conservação do património natural e cultural das ilhas da Macaronésia, abrangendo Cabo Verde, Ilhas Canárias, Açores e Madeira, com o objectivo de promover o desenvolvimento sustentável e fortalecer a preservação cultural.

O projecto Renaturmac, que reúne diversas regiões da Macaronésia, integra acções de valorização e promoção do património local em sintonia com as comunidades.

A mesma fonte indica que o objectivo do financiamento é de valorizar o saber-fazer tradicional, como a medicina tradicional e o artesanato, incentivando o uso sustentável dos recursos do parque e a identificação de valores patrimoniais e turísticos com potencial de desenvolvimento.

A participação de Cabo Verde neste projecto, conforme o IPC marca um avanço significativo na valorização do património nacional e no turismo sustentável, trazendo benefícios directos às comunidades locais.

Para o IPC, a colaboração com as Ilhas Canárias, Açores e Madeira fomentará o intercâmbio de boas práticas e a implementação de acções conjuntas para a preservação e promoção da identidade cultural e histórica do arquipélago.