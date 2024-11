​Cremilda Medina actua nos prémios IPMA dos EUA em Abril de 2025

A cantora Cremilda Medina está entre os artistas que vão actuar em Abril, na 13ª edição dos Prémios Internacionais da Música Portuguesa (IPMA), que acontece a 12 de Abril de 2025, em Providence, nos Estados Unidos.

Segundo uma nota enviada pelo seu o manager, a cantora actua neste evento pela primeira vez, mas já venceu os Prémios Internacionais da Música Portuguesa por duas vezes.

Às actuações de Cremilda Medina, junta-se aos cantores Fernando Daniel, João Pedro Pais, Augusto Canário, Jorge Silva e a dupla The Manic Boys and Girls Club, numa gala que apresentará uma variedade de géneros musicais e que decorrerá no Providence Performing Arts Center, no estado norte-americano de Rhode Island, a 12 de Abril de 2025.

Desde 2013, os IPMA têm vindo a reconhecer a música produzida no mundo lusófono, fornecendo uma plataforma para artistas emergentes e consagrados.

Este evento, conforme a mesma fonte, será uma noite dedicada a celebrar a comunidade, a música e os diversos sons da diáspora portuguesa.

“Estão em competição várias categorias de prémios, onde se incluem rock, rap, fado, pop, melhor videoclipe ou novo talento”, cita.