​Dynamo apresenta “Blindade” em Portugal a 15 de Março de 2025

O cantor e compositor cabo-verdiano Dynamo está de volta aos palcos portugueses, desta vez para um concerto de apresentação do novo álbum “Blindado”, no Sagres Campo Pequeno, em Portugal, a 15 de Março de 2015. O disco já foi apresentado na cidade da Praia.

Segundo uma nota do Grupo Chiado, será um concerto onde os fãs podem esperar uma fusão interessante e até nostálgica entre a Kizomba e o Zouk, os géneros musicais mais cantados pelo artista.

“O cantor promete surpreender todos com uma sonoridade mais ampla, mais internacional e com misturas, sobretudo do Afro Pop ao Trap, que explora neste novo álbum”, indica.

“Blindado”, que dá nome à actual tour, é o mais recente trabalho discográfico do artista cabo-verdiano, “um trabalho protegido e abençoado”, com participações de grandes nomes do panorama musical PALOP, como Irina Barros, Denis Graça, Tony Fika e Mito Kaskas.

Para além do público o poder ver em outros estilos, Dynamo vai continuar a dar aos fãs aquilo que já esperam de si: os grandes êxitos que marcam os seus 12 anos de carreira.



“Encaixa” e “ Princesa”, do seu primeiro álbum, “ Aperta”, “ Tequila” e “ Fica”, do segundo e “ Setembro” e “ Ka Ta Consigui”, de “Independent”, com o qual ganhou o prémio Álbum do Ano 2021, nos Cabo Verde Music Awards, vão certamente ecoar no Sagres Campo Pequeno, dia 15 de Março, a par de novos sucessos como “ Mad Love”, “ Primeiro Lugar”, “ Sabi”, “ Bunita” ou “ Fim do Mundo”, entre outros.

De recordar que em 2022, Dynamo celebrou 10 anos de carreira com um concerto no Coliseu dos Recreios, Portugal, com sala cheia.