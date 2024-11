​Natasha Craveiro e Elisabete Fernandes na quarta edição do “ArtEmpreend – Conversas Artísticas”

A socióloga e cineasta Natasha Craveiro e a bailarina e coreógrafa Elisabete Fernandes, são as convidadas da quarta edição do “ArtEmpreend - Conversas Artísticas”, que acontece esta sexta-feira, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia.

As duas convidadas vão partilhar as suas trajectórias profissionais.

Segundo uma nota enviada pelo Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial, o "ArtEmpreend - Conversas Artísticas", é uma iniciativa que visa promover o empreendedorismo e o desenvolvimento da economia criativa em Cabo Verde, através do diálogo e da troca de experiências entre artistas, empreendedores e o público em geral.

Com esta iniciativa, o Governo e o seu parceiro, AV Produções, pretendem incentivar os talentos locais, fortalecer a conexão entre arte e empreendedorismo, e fomentar novas oportunidades para o sector cultural e criativo do país.

A primeira edição do "ArtEmpreend - Conversas Artísticas" recebeu o artista MC Acondizé, a segunda edição foi com a artista Trakinuz e a terceira edição com a empreendedora Helga Ortet e a artista visual Simone Spencer.

Organizado pelo Governo, através do Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial e do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, a “ArtEmpreend – Conversas Artísticas” conta com a parceria da AV Produções.