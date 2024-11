Akysanna da Veiga eleita Miss Internacional África

A cabo-verdiana Akysanna da Veiga foi coroada Miss Internacional África após alcançar o Top 20 no concurso “Miss International”, realizado na passada terça-feira, dia 12, no Tokyo Dome City Hall, no Japão.

O título de Miss Internacional foi conquistado pela candidata do Vietname. A organização de Miss Cabo Verde Internacional, ao saber do feito da representante cabo-verdiana, manifestou a sua grande satisfação nas redes sociais, declarando no Facebook: “Hoje celebramos com imenso orgulho a nossa representante de Cabo Verde no Miss International, no Japão”.

Segundo a organização, entre as 71 concorrentes, Akysanna da Veiga destacou-se, ao assegurar um lugar no Top 20 e ao ser eleita Miss Internacional África. “Este é um triunfo não só dela, mas de todos os cabo-verdianos que acreditaram, apoiaram e votaram. A sua força, beleza e resiliência reflectem o espírito de Cabo Verde, que brilha intensamente e inspira a todos”, sublinha o comunicado.

Na sua página de Facebook, Akysanna expressou gratidão pelo apoio recebido e dedicou o prémio a todos os cabo-verdianos: “Estou grata por todo o apoio desde o início. Este título é de todos nós cabo-verdianos.”

A nova Miss Internacional África manifestou também a sua intenção de continuar a representar, com orgulho, Cabo Verde e o continente africano. Natural de Santa Catarina, na ilha de Santiago, Akysanna é modelo, jornalista e cantora, tendo sido eleita Miss Cabo Verde International em Agosto deste ano, durante o concurso internacional. Neste evento, foi ainda distinguida como Miss Embaixadora de Turismo do Japão.

Este é o segundo título conquistado por Cabo Verde neste concurso, depois de, em 2022, Stefany Amado ter recebido a faixa de Primeira Dama no Miss Internacional, também realizado no Japão. De notar que, recentemente, outra cabo-verdiana, Jasmine Jorgensen, alcançou o Top 8 do concurso Miss Earth, realizado no sábado, dia 9, nas Filipinas, onde competiu com mais de 50 candidatas de todo o mundo.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1198 de 13 de Novembro de 2024.