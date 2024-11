​10ª Edição do Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa: Candidaturas prolongadas até 8 de Dezembro de 2024

As candidaturas para a 10ª edição do Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa foram prolongadas até ao dia 8 de Dezembro do corrente ano. Informa a UCCLA, numa nota enviada.

Segundo a mesma nota, o Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa tem como objectivo estimular a produção de obras literárias, nos domínios da prosa de ficção (romance, novela, conto e crónica) e da poesia, em língua portuguesa, por escritores que nunca tenha publicado uma obra literária e que procuram uma oportunidade de visibilidade e reconhecimento no cenário literário. Para este prémio são admitidas candidaturas de concorrentes que sejam pessoas singulares, de qualquer nacionalidade, fluentes na língua portuguesa, com idade não inferior a 16 anos. A mesma fonte explica que no caso dos menores de 18 anos, a atribuição de prémios ficará sujeita à entrega de declaração de aceitação pelos respetivos titulares do poder paternal. A participação na presente iniciativa deverá ser feita até às 24h00 do dia 08-12-2024, por correio electrónico, para o endereço premioliterario@uccla.pt nos termos previstos no Regulamento. Este prémio foi criado em 2015, juntamente com o Movimento (2014) 800 Anos da Língua Portuguesa. Em 2020 foram estabelecidas duas parcerias: uma com a editora Guerra e Paz, que passará a responsabilizar‐se pela edição da obra premiada e outra com a Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do Festival Literário de Lisboa ‐ 5L. O corpo de jurados deste prémio é formado por personalidades do mundo literário e cultura de língua portuguesa: Domício Proença (Brasil), Germano Almeida (Cabo Verde), Hélder Simbad (Angola), Inocência Mata (São Tomé e Príncipe), José Pires Laranjeira (Portugal), Luís Carlos Patraquim (Moçambique), Luís Costa (Timor-Leste), Tony Tcheka (Guiné-Bissau), Yao Jing Ming (Macau), João Pinto de Sousa (Representante do Movimento 800 Anos de Língua Portuguesa) e Rui Lourido (Representante da UCCLA).

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.