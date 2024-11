Prémio Ammodo Architecture 2024 distingue projecto ISOB em Cabo Verde

O Ammodo Architecture Award 2024 anunciou, hoje, os primeiros vencedores da primeira edição, destacando o projecto International Seminar on Outros Bairros (ISOB), de Ângelo Lopes, Jakob Kling, Nuno Flores e Rita Rainho (I2ADS - Universidade do Porto).

Segundo uma nota a que a Inforpress teve acesso, em Cabo Verde, o projecto “International Seminar on Outros Bairros” (ISOB) de Ângelo Lopes, Jakob Kling, Nuno Flores, e Rita Rainho (I2ADS - Universidade do Porto foi premiado na categoria Social Engagement do prémio Ammodo Architecture Award 2024.

Esta distinção permitirá aos arquitectos e investigadores realizar a programação do ISOB, entre Janeiro de 2025 e Julho de 2026, com um concurso de práticas artísticas em espaço público, quatro workshops, um seminário internacional e uma exposição, lê-se na nota.

Além disso, vai ser criado um arquivo digital com o registo de todos os trabalhos desenvolvidos no âmbito da Iniciativa Outros Bairros (IOB), que foi realizada em três zonas auto-produzidas na ilha de São Vicente.

“Foi uma acção financeiramente possível como iniciativa governamental associada ao MIOTH - Ministério das Infra-estruturas, do Ordenamento do Território e Habitação do Governo de Cabo Verde e acompanhada por um compromisso técnico e científico do MA Ministério do Ambiente e da Acção Climática do Governo de Portugal”, segundo o comunicado.

O prêmio, criado para apoiar a arquitetura social e ecologicamente responsável, distinguiu 23 projectos a nível global, premiando os seus autores com valores entre 10 mil euros e os 150 mil euros para apoiar e desenvolver a sua prática e novos projectos.

As iniciativas premiadas foram avaliadas em três categorias, a arquitectura social, o envolvimento social e a escala local.

Cada um dos projectos seleccionados visa reforçar o papel essencial e transformador da arquitectura na abordagem de desafios sociais e ambientais, conferindo visibilidade à comunidade global de arquitectura e a praticantes locais.

O novo projecto, apoiado pela Ammodo Architecture Award 2024, vai retomar e expandir, a partir de Cabo Verde, o debate sobre como actuar no território, considerando o actual processo planetário de urbanização.

O Prémio de Arquitectura Ammodo é um prémio global que reconhece projectos de arquitectura social e ecologicamente responsáveis, e os seus criadores. O prémio é atribuído em várias categorias, desde projectos locais a projectos de renome internacional.

O processo de atribuição do prémio é dividido em três fases: pesquisa, seleção e partilha. A seleção de projectos potenciais é organizada em seis regiões: África, Ásia, Europa, América Central e do Norte, América do Sul, e Sudeste Asiático e Oceânia.

O prémio tem como objectivo reconhecer o trabalho de arquitectos, arquitectos paisagistas, urbanistas, artistas, comunidades, colectivos e equipas de design multidisciplinares.