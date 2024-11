​16 Projectos seleccionados no âmbito do Edital de Fomento às Artes e sete no Edital Batuku, Txabeta di Mundu

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), através da Direcção-Geral das Artes e das Indústrias Criativas (DGAIC), informa que no âmbito dos Editais de Fomento às Artes e Batuku, Txabeta di Mundu, aberto de 24 de Outubro a 09 de Novembro, foram seleccionados 23 projectos.

Segundo a mesma fonte, dos 23 projectos seleccionados, 16 são do Edital de Fomento às Artes e sete no edital Batuku, Txabeta di Mundu.

E destes 16 selecionados no âmbito do Edital Fomento às Artes, dez são da ilha de Santiago, quatro de São Vicente e dois da ilha do Maio, num montante global de 2.471.970 escudos.

O Edital Fomento às Artes tem como propósito financiar a aquisição de bens, matéria prima e equipamentos para a materialização de projetos no território nacional, com o objectivo de fomentar as artes e as indústrias criativas, nas áreas de Artes Plásticas e Fotografia, Artesanato, Dança, Design e Moda, Música, Teatro.

Já, o no Edital Batuku aberto para que grupos possam aceder ao financiamento para a aquisição de indumentária (uniforme), materiais de trabalho desta expressão cultural e/ou gravação de singles e videoclipes, foram seleccionados sete projectos, num montante global de seiscentos e noventa e um contos.