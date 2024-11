​Concerto “Morna com História” de Eri Manuel no Palácio da Cultura Ildo Lobo

O Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia recebe este sábado, 23, o concerto “Morna com História” do artista Eri Manuel, vencedor de Todo Mundo Canta (TMC), na Holanda.

Segundo uma nota da produtora InSulada, “Morna com História” é o nome do evento que tem como objectivo promover a morna, “levando a riqueza cultural de Cabo Verde a um público mais amplo, tanto a nível local quanto também ao internacional”.

“Revitalizar a morna, envolvendo as novas gerações e promovendo a continuidade desta tradição musical" é o desenho que rege este evento. As performances ao vivo são acrescidas conversas entre os artistas e público, histórias sobre as origens dos temas tocados e uma exploração das influências culturais que moldaram a morna.

O palco será de música e conversa sobre a morna. Eri Manuel é o cabeça de cartaz do evento. O artista estará no palco acompanhado das vozes de Albertino Évora, Mindela Soares e Nilton Gomes que serão acompanhadas em musicalidade intimista pelo piano de José Afonso.

Eri Manuel foi sucesso na terceira edição do TMC internacional 2024, em Roterdão, Holanda, e ainda no TMC nacional na ilha do Sal, elevaram o nome do artista que se vem destacando pela versatilidade musical e aposta nas raízes culturais.

O jovem artista de 20 anos, tem como objectivo artístico a defesa da nossa música tradicional, não só cantando-a, como também promovendo a conversa à volta dela.