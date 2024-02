Cachupa Psicadélica em concerto intimista no Palácio da Cultura Ildo Lobo

O Palácio da Cultura Ildo Lobo, cidade da Praia, acolhe este sábado, 24, pelas 19:00, o concerto do Cachupa Psicadélica – alter ego artístico de Lula´s, que é um dos integrantes do grupo.

Numa produção da InSulada, Cachupa Psicadélica composto por Lula`s, Henrique Silva e Renato Chantre tem habituado o público com momentos de “clara vanguarda e enorme visão alternativa” da música de Cabo Verde.

“Criador de experiências musicais, é experimental na medida certa – o que faz com que consigamos criar em nós os ambientes necessários”, notou a Insulada sobre Lula´s numa nota enviada à Inforpress.

Conforme a mesma fonte, tudo é feito com base em informações sonoras de origem múltipla, que passam pelo som de Seattle e incorporam elementos do rico oásis de guitarras da África - os sons do Mali. Contudo, tudo isso é fundamentado em uma tela produzida em Cabo Verde e forma o som - Cachupa Psicadélica - que o próprio define como: “música para fazer fotossíntese”.

As cordas que darão som ao “Patio Txon di Morgado” serão marcantes, pelo que todos estão convidados a uma viagem baseada no ambiental-electro, no dia 24 de Fevereiro.

Em Portugal o nome de Cachupa Psicadélica é a marca de uma geração que se foi impondo e propondo fusões musicais e que por tal ganhou vários palcos portugueses e Festivais dos mais renomados.