Cachupa Psicadélica em concerto no Centro Cultural do Mindelo

O Centro Cultural do Mindelo (CCM) recebe no dia 04 de Abril o concerto do Cachupa Psicadélica – alter ego artístico de Lula´s, que é um dos integrantes do grupo.

Conforme informações do CCM, a apresentação enquadra-se na rubrica Jazz Verde, que desta feita traz aos palcos do centro o Cachupa Psicadélica que tem habituado o público com momentos de “clara vanguarda e enorme visão alternativa” da música de Cabo Verde, incorporado pelo artista Lula´s. Lula’s nasceu no Mindelo na década de 1980 e na adolescência apaixonou-se pelo rock de Seattle, num Mindelo de "rockeiros latinos". Foi estudar nas Caldas da Rainha, em Portugal, e depois de passar por vários projectos musicais viu-se na encruzilhada da sua Cachupa Psicadélica que ele próprio define como “música para fazer fotossíntese". “Pomba Pardal” (2019) é o título do seu último álbum, lançado quatro anos depois da sua primeira discografia, em 2015, intitulada "Último Cabo-verdiano Triste". Já colaborou com nomes como Branko (Buraka Som Sistema), Cristina Branco, Mayra Andrade, Octa Push, Throes + the Shine, Scúru Fitchádu, Danae Estrela, Danilo Lopes da Silva (Fogo Fogo), Flak, G#KEY, Acácia Maior, Maria do Mar, Prétu (Chullage), Ras M SoldadoJah e Yaw Tembe.

