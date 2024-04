​Manuel de Candinho em concerto “Jazz Verde – DUO” em São Vicente

O compositor e instrumentista cabo-verdiano Manuel de Candinho (Manel di Candinho) estará em concerto “Jazz Verde – DUO”, no dia 11 de Maio, na ilha de São Vicente.

Neste concerto que terá lugar às 21h00, no Centro Cultural do Mindelo, Manel di Candinho estará acompanhado do músico Palinh Vieira.

Manuel dos Santos Fernandes Pereira conhecido por Manel di Candinho é um instrumentista, arranjador, produtor musical e compositor cabo-verdiano. Viveu por quase 30 anos na Holanda antes de regressar a Cabo Verde.

A sua carreira musical foi iniciada em 1978, num agrupamento animador de bailes populares locais. Ainda muito jovem, Manel di Candinho começou a escrever as primeiras composições, versando a vida social da época no seu país e algum romantismo.

Com a emigração para Portugal, em 1982, encetou a profissionalização na música. Nessa altura, a sua perícia com a guitarra era já reconhecida, ao ponto de ser considerado um dos principais guitarristas da música cabo-verdiana.

Com várias digressões pelos principais palcos de world music do mundo, teve oportunidade de acompanhar gente célebre e atuar a título próprio, vindo a coordenar artisticamente alguns trabalhos de Bana, Celina Pereira, Ildo Lobo, Djosinha, Titinha, Jorge Sousa, Cesária Évora e Gardénia, entre muitos outros.

Além do trabalho de produção, é também requisitado regularmente como compositor, totalizando algumas dezenas as suas participações em discos de outros artistas.