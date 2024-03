Mayra Andrade celebra o Dia da Mulher Cabo-verdiana com concerto na cidade da Praia

Mayra Andrade vai estar em concerto intimista da “tour reEncanto", na cidade da Praia, esta quarta-feira, 27 de Março, Dia da Mulher Cabo-verdiana.

A artista regressa a Cabo Verde para um show intimista, voz e violão, a ter lugar na Assembleia Nacional pelas 20:30.

Com a produção de Sigui Sabura, em celebração do Dia da Mulher cabo-verdiana, a cantora vai estar acompanhada do músico Djodje Almeida, conforme uma nota da organização.

Mayra Andrade vai revisitar neste espetáculo o seu catálogo de canções, desde o seu primeiro álbum, ‘Navega’ (2006), Stória, Stória (2009), Studio 105 (2010), Lovely Difficult (2013), até o último, ‘Manga' (2019), num formato acústico.

Recorda-se que a cantora é convidada de honra no Festival Azores Burning Summer, que acontece nos dias 30 e 31 de Agosto nos Açores, Portugal.

O festival celebra este ano o 10º aniversário com a Mayra Andrade e uma noite dedicada inteiramente a Cabo Verde.