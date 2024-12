Praia acolhe este sábado concerto "Divas Mindelo"

A cidade da Praia acolhe este sábado, 14, o concerto “Divas Mindelo”. Jenifer Solidade, Ceuzany Pires e Elly Paris, são as artistas que vão participar neste concerto.

O início do show está agendado para às 21h30, no Auditório Nacional na Cidade da Praia.

Segundo a Ceuzany, será um show muito bonito, com a participação de três artistas de São Vicente. “Estou muito contente por este convite para participar num show juntamente com os meus colegas, Elly Paris e Jenifer”.

A artista espera que o público da Praia vá gostar do show, “porque vou levar um repertório que o povo já conhece, espero que vão gostar e que tudo vai correr bem”.

Conforme disse cada artista vai fazer a sua música para o palco, para fazer a festa com o público da Praia. “Para o show de amanhã vou estar preparada para dar um bom show como sempre, vou levar as minhas músicas como morna, coladeira para fazer o povo vibrar e para sentir a mesma vibração que nós”.

O concerto “Divas Mindelo”, segundo informa, surgiu este ano no Festival Baía das Gatas. “Tínhamos feito Divas de Mindelo, no Festival Baía das Gatas, mas com outros artistas, tinha eu, Jenifer e Bertânia Almeida, e agora surgiu este espectaculo na Praia, onde vou participar juntamente com Jenifer e Elly Paris e fiquei muito feliz”.

Ceuzany disse que este projecto continue e que tenha participação de mais artistas. “Espero que este projecto não seja só nós, temos muitos artistas que cantam bem”.





Projecto

Depois do show na Praia, a artista disse que vai actuar no dia 21 deste mês, no Baile de Conjunto, em ilha de São Vicente. "Em Fevereiro tenho outro concerto com a Orquestra Cesária Évora".

Ceuzany conta que já fez a escolha das músicas que quer lançar, mas ainda não tenho data para o lançamento do seu próximo álbum.

Por outro lado, disse que a sua carreira musical está numa boa fase, “estou muito feliz”.